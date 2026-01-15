TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
15 jan, 22:00
Episódio 9.
Mais Vistos
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Novelas
Ontem às 15:37
1
Inês Simões vive drama com o cão
18 jan, 13:44
2
Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo
1ª Companhia
Ontem às 14:24
3
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois
1ª Companhia
Ontem às 14:16
4
Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»
Dois às 10
6 out 2025, 14:30
5
04:35
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
1ª Companhia
Há 57 min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»
1ª Companhia
Ontem às 21:35
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»
Secret Story
Há 1h e 24min
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
Há 1h e 13min
Este famoso concorrente do «Big Brother» foi acusado de assédio sexual. E o momento foi filmado
V+ TVI
Há 52 min
“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo
Novelas
Ontem às 16:23
Uma imagem que vale mais que mil palavras: o momento íntimo que Vânia Sá decidiu mostrar
1ª Companhia
Há 1h e 4min
TVI PLAYER
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
1ª Companhia
Há 57 min
Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice
Amor à Prova
Ontem às 22:10
1ª Companhia - Extra - 20 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
A queda aparatosa de Nuno Janeiro que o levou a receber assistência médica de imediato
1ª Companhia
Há 57 min
Amor à Prova: Afonso revela a Nico que Cris é o seu pai biológico?
Amor à Prova
16 jan, 22:15
Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy na cama
Terra Forte
Ontem às 23:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Terapeuta espiritual assume: “Recebo mensagens e vejo espíritos”
Dois às 10
Há 28 min
Especialista em numerologia desvenda como será o ano de Cláudio Ramos
Dois às 10
Há 29 min
Descubra o ritual para atrair dinheiro que qualquer pessoa pode fazer em casa
Dois às 10
Há 41 min
Ritual para o mau-olhado: especialista explica passo-a-passo
Dois às 10
Há 41 min
Leitura das mãos de Cláudio Ramos deixa pistas sobre a sua vida amorosa. Apresentador reage: “Não diga nomes”
Dois às 10
Há 51 min
Especialista em leitura de mãos desvenda a expectativa de vida de Cláudio Ramos
Dois às 10
Há 51 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta
Novelas
18 jan, 09:19
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
Há 1h e 13min
Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica
Novelas
Ontem às 14:52
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Novelas
Ontem às 15:37
Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé
Novelas
Ontem às 14:27
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada
Novelas
Há 1h e 47min