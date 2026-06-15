Amor à Prova: Cris bate em Tomás e ele usa isso para manipular Nico

Há 1h e 15min

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) chega e diz que não há sinal de Afonso (Guilherme Filipe). Cris (José Condessa) entra desembestado, para falar com Afonso e Tomás trava-o. Cris dá-lhe um murro, pois assumiu que Tomás sabe que Afonso roubou o filho da sua irmã e lho deu a ele. Tomás fica muito confuso e acha que ele enlouqueceu. Cris entra no quarto de Nico, à procura de Afonso. Nico vê Cris e pergunta se a mãe também veio. Tomás aparece, com sangue na boca e Nico fica assustado. Tomás aproveita para dizer que foi Cris que lhe fez aquilo e pede-lhe para não fazer mal a Nico. Cris fica indignado e afirma que nunca faria mal a Nico. Amália tenta levar Cris dali.