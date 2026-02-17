Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) acha que Cris devia contar a Sara (Joana de Verona), que encontrou Alice em casa de Amália, mas Cris acha que isso só ia trazer chatices. Bruno afirma que a confiança é a base de um casamento e Cris estranha a postura dele. Domingos (João Lagarto) informa que São (Sofia Grillo) encontrou Nelson (Fernando Rodrigues) na campa da mulher. Cris pega no telemóvel para ver se Amália apagou os vídeos de Nico.
Amor à Prova- Cris confronta Bruno: «Estás sempre a mandar bocas sobre a Sara»
Há 1h e 54min