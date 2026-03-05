Amor à Prova- Cris e Alice em momento íntimo: «Com a pessoa certa, basta seres tu»

Há 1h e 57min

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) não percebe por que motivo Cris (José Condessa) mudou de ideias e acha que deve contar a Tomás (João Jesus) que André (Lucas Dutra) é seu irmão. Cris diz que é a única forma das coisas correrem bem. Alice explica que nem sempre dizer a verdade resolve tudo e que o casamento é bem mais complexo do que isso. Cris defende que com a pessoa certa, basta serem eles próprios.