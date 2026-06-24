Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa) chegam com Nico (Salvador Biernat) para fazer uma corrida. Alice vai deixá-los a sós, mas Cris convida-a para correr com eles e diz que nunca imaginou a corrida sem ela. Alice percebe que há um segundo significado e sorri. Dão início à corrida. André chega com Ana e São e filma a corrida. São torce pelo neto. Vítor emociona-se ao ver a filha feliz. Alice, Cris e Nico são o retrato da família feliz.
Amor à Prova: Cris e Alice ficam juntos
Há 1h e 8min