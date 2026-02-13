Amor à Prova- Cris e Domingos ficam em lágrimas com presente de Nico

Há 1h e 7min

Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) entrega o desenho que Nico (Salvador Biernat) fez, a Cris (José Condessa) e os dois emocionam-se. Domingos acha que Cris não está com ar de quem vai abrir mão do filho, mas Cris diz que apenas ficou feliz por Nico se ter lembrado dele e lhe ter agradecido. Cris nota que Domingos também está emocionado, mas ele disfarça. Cris conta que Simone (Susana Arrais) já sabe que Nico é seu filho.