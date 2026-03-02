Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?

Ontem às 22:25
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais? - TVI

Episódio 45.

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Secret Story
21 fev, 20:20
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 16:37
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!

7 set 2022, 00:00
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Secret Story
23 fev, 22:46
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Secret Story
1 mar, 23:51
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Secret Story
Ontem às 14:24

Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»

Dois às 10
Ontem às 14:37

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la

Novelas
Ontem às 11:22

Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»

Dois às 10
Ontem às 14:50

Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Dois às 10
Ontem às 10:36

Secret Story - Extra - 3 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Secret Story - Especial - 2 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Secret Story
1 mar, 21:30

Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico

Amor à Prova
28 fev, 23:05

Terra Forte: Sammy faz descoberta assustadora sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:05
É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Dois às 10
Há 4 min

Cristina Ferreira destaca as oportunidades que têm aparecido para Filipe Delgado

Dois às 10
Há 6 min

Filipe Delgado é surpreendido em direto por rosto que conhece bem

Dois às 10
Há 20 min

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Dois às 10
Há 24 min

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Dois às 10
Há 25 min

Mariana - 3 de março de 2026

Mariana
Hoje às 03:05
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Novelas
Há 1h e 24min

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Novelas
Ontem às 15:01

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Novelas
Ontem às 15:35

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Novelas
Ontem às 15:21

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

Novelas
Há 19 min