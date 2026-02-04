Amor à Prova- Cris está decidido: «O melhor para o Nico é ficarmos longe»

Há 25 min

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) entra na oficina com André (Lucas Dutra), aflito, atrás dela. André tenta chamá-la à razão e relembra o que Cris lhe disse, mas São está determinada e segue para o interior da oficina. São pede a André para não a seguir e parar de refilar. Melanie (Beatriz Costa) fica surpreendida com a atitude de São. São entrega uma encomenda a Bruno e avisa Domingos e Cris que vai visitar o neto. Domingos informa que Nico não ouviu o que São lhe disse e por isso deve ficar longe dele. São fica frustrada. Cris acha melhor não fazerem nada até ao transplante.