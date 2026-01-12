Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Amor à Prova: Cris fica em lágrimas ao conhecer o filho

Há 2 min
Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) entreolham-se em pânico. Cris tenta disfarçar as emoções que sente e pergunta a Nico (Salvador Biernat) se é ele que vai vencer a leucemia. Nico pergunta se ele é o dador e Alice acha melhor não mentir. Ana e Nico festejam por terem encontrado um dador. Alice diz a Ana (Leonor Oliveira) que um terramoto fazia menos estragos, mas ela não entende. Tomás e Nico dirigem-se para o carro. Nico vê o carro de Cris e fica encantado. Alice explica a Ana que Cris além de compatível, é o pai biológico de Nico. Ana diz que não fazia ideia, nem nunca pensou que ele estivesse ali e pede desculpa pela confusão que causou. Nico vê que o carro é de Cris e fica ainda mais deslumbrado com o seu dador.

