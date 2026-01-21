Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) vai ver Cris (José Condessa) e tenta perceber o que se passa com ele. Cris confessa que tem tentado equilibrar-se, desde que descobriu que tem um filho e tem tentado ser honesto com toda a gente. Bruno pergunta-lhe se tem sido honesto com ele próprio e se está mesmo a gostar de Alice (Mafalda Marafusta). Bruno volta a pedir que não magoe Sara (Joana de Verona).
Amor à Prova- Cris responde à derradeira pergunta: «Estás a ficar de beicinho pela Alice?»
Há 44 min