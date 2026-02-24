TVI PLAYER
Amor à Prova: David deixa Amália 'encurralada'
Ontem às 22:30
Episódio 40.
Mais Vistos
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
V+ TVI
Ontem às 16:58
1
Luís Garcia
Dois às 10
17 fev, 14:56
2
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas
Secret Story
Ontem às 22:31
3
Filipe Delgado
Dois às 10
21 jan, 14:44
4
Cristina Ferreira reage a separação de famoso casal português: «Nada fazia prever isto»
Dois às 10
18 fev, 10:32
5
Marco Costa e Carolina Pinto
Dois às 10
16 fev, 09:44
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ao pé de Cristina Ferreira, Leandro expõe Marisa e Pedro Jorge: «Até hoje, estou à espera»
Dois às 10
Há 32 min
Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10
Secret Story
Há 1h e 23min
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey
Novelas
Há 1h e 7min
Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»
Dois às 10
Há 1h e 27min
A frase de Cristina Ferreira que Filipe Delgado nunca mais esqueceu: «Marca-me para a vida»
Dois às 10
Ontem às 15:36
«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova
Secret Story
Ontem às 21:22
TVI PLAYER
Amor à Prova: David deixa Amália 'encurralada'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story - Especial - 24 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 22:16
Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida
Terra Forte
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Pai de figura da TVI morreu de forma súbita
Dois às 10
Há 38 min
Foi com esta publicidade que Caio foi premiado no Festival Internacional de Cannes
Dois às 10
Há 40 min
Em direto, Cristina Ferreira assusta-se com forte trovoada
Dois às 10
Há 40 min
Caio confessa por quem se poderia apaixonar no “Secret Story 10”
Dois às 10
Há 44 min
Caio admite que algo em Pedro lhe fez suspeitar do seu segredo
Dois às 10
Há 51 min
“Isto é inédito”: Cristina Ferreira mostra imagens nunca antes vistas dos castings do “Secret Story 10”
Dois às 10
Há 51 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 17min
Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito
Novelas
Há 1h e 41min
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey
Novelas
Há 1h e 7min
“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras
Novelas
Ontem às 15:38
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante
Novelas
Ontem às 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade
Novelas
Há 1h e 13min