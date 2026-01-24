TVI PLAYER
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Ontem às 21:25
Episódio 17.
Mais Vistos
«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta
Novelas
21 jan, 15:25
1
Diana Monteiro marca presença em casamento... e desfila elegância!
14 set 2025, 20:15
2
Cláudio Ramos ajuda jovem com depressão grave que está sem dinheiro para cumprir um sonho
Dois às 10
23 jan, 12:11
3
Bruna
Dois às 10
23 jan, 12:10
4
Este foi o dia que mudou Marco Costa para sempre: «Comecei a tornar-me um homem melhor»
1ª Companhia
22 jan, 18:28
5
Há uma loja de cerâmica que está a vender peças por 1 euro durante o fim-de-semana
Dois às 10
Ontem às 09:00
6
EM DESTAQUE
Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão
1ª Companhia
23 jan, 11:32
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
23 jan, 14:48
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
23 jan, 10:41
Pedro Jorge acorda com a casa coberta de neve. O cenário parece saído de um conto de fadas
1ª Companhia
Ontem às 12:41
«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado
V+ TVI
23 jan, 14:19
Separada de Vitó, Sónia Jesus faz um novo desabafo: «É a única forma de voltar a ser livre»
1ª Companhia
22 jan, 22:27
TVI PLAYER
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Amor à Prova
Ontem às 21:25
A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar
A Protegida
Hoje às 00:05
Noite surpreendente na 1ª Companhia: Noélia acaba em lágrimas
1ª Companhia
Ontem às 22:01
Amor à Prova: Vítor e Simone são apanhados em flagrante?
Amor à Prova
23 jan, 21:35
Emoções ao rubro! Soraia Sousa e Filipe Delgado dão autêntico show
1ª Companhia
Ontem às 13:57
1ª Companhia - Diário - 24 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 16:35
A ACONTECER
Diário da Manhã - 25 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Vai ou Racha - 25 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 01:55
1ª Companhia - A Semana - 25 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:30
A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar
A Protegida
Hoje às 00:05
Viveu meio século sem pai por respeito à mãe - Suposto pai de Luís aceita encontro e pondera teste de ADN
Momento certo
Ontem às 23:59
Rejeitada duas vezes - A resposta cruel da mãe que abandonou a filha há 30 anos
Momento certo
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se
Novelas
23 jan, 08:59
Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado
Novelas
23 jan, 10:02
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
23 jan, 10:41
Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»
Novelas
23 jan, 10:28
Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas
Novelas
22 jan, 16:43
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
22 jan, 10:38