Amor à Prova- David fico furioso com Amália e faz o impensável

Há 1h e 46min

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) continua o seu direto e diz que se desentendeu com David (Diogo Amaral). As seguidoras querem saber o que se passou, mas Amália diz que isso não importa, o importante é reconhecer o erro e pedir desculpa. David chega e termina o direto. David não gosta que Amália exponha os seus problemas nas redes. Amália pede desculpa pelo que fez com Cris (José Condessa) e Alice (Mafalda Marafusta).