TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova- Decisão de Cris gera controvérsia: «Esse caminho não lhe dá a guarda do seu filho»

Há 57 min
Amor à Prova- Decisão de Cris gera controvérsia: «Esse caminho não lhe dá a guarda do seu filho» - TVI

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) entrega uma pasta com documentos a Domingos (João Lagarto) e diz que não o pode acompanhar à consulta, porque quer estar presente na reunião com o advogado, mas pediu a Nelson (Fernando Rodrigues) para ir com ele. Horácio chega e Cris (José Condessa) diz-lhe que decidiu apenas avançar com o pedido de revisão da sentença de adoção. São fica indignada e tenta intervir.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

A Disneyland ficou para trás: jornalistas americanos elegem lugar em Portugal como o melhor do mundo

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Lisboa

17 fev 2025, 14:09
2

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

Dois às 10
Hoje às 15:51
3

Cristina Ferreira em excelente forma

Dois às 10
21 jan, 17:44
4

Vem aí em «Amor à Prova»: A falar com David, Laura descai-se e revela o esquema de Amália

Novelas
Ontem às 10:07
5

Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Big Brother
Hoje às 13:12
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira celebra nova conquista e abre as portas a um detalhe muito pessoal nunca antes partilhado

Secret Story
Hoje às 15:41

Como nunca a vimos. Em lágrimas, Rosinha emociona Cláudio Ramos e deixa os seus músicos a chorar: «Não o podia salvar»

Dois às 10
Hoje às 14:26

“Lobo em pele de cordeiro”: Rita Pereira revela transformação exclusiva de Maria de Fátima em «Terra Forte»

Novelas
Hoje às 16:38

«Para conhecê-lo, atravessei o Atlântico»: Hélder Fráguas, o juiz de "A Sentença", surpreende ao mostrar o lado mais íntimo

V+ TVI
Hoje às 14:22

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Novelas
Hoje às 11:15

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

Dois às 10
Hoje às 15:51

TVI PLAYER

Amor à Prova: Alice e Cris desentendem-se?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 42min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 19:29

Amor à Prova: Vera dá início ao plano de vingança

Amor à Prova
18 mai, 22:30

Viajar de autocarro passa a ser grátis nesta cidade portuguesa já a partir do verão

TVI Jornal
Hoje às 15:23

Secret Story - Desafio Final - Extra - 20 de maio de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Alexandre quer acabar com a vida de António de uma vez por todas

Terra Forte
Há 4 min

Terra Forte- Alexandre descobre que António está vivo: «Foi a sua filha que o salvou»

Terra Forte
Há 5 min

Terra Forte: Marcus está cego

Terra Forte
Há 6 min

Terra Forte: Débora está apaixonada por António

Terra Forte
Há 7 min

Terra Forte: Álvaro atira Rufino para a morte

Terra Forte
Há 8 min

Amor à Prova - 20 de maio - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 17 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Por amor a António, Débora mata o próprio pai

Novelas
Hoje às 09:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e André começam a namorar?

Novelas
Hoje às 10:32

“Lobo em pele de cordeiro”: Rita Pereira revela transformação exclusiva de Maria de Fátima em «Terra Forte»

Novelas
Hoje às 16:38

“Dos dias mais importantes”: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem momento marcante em família

Novelas
Hoje às 16:38

«A quem me humilhou»: Apresentadora famosa quebra o silêncio e impõe limites

Novelas
Hoje às 15:07

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Novelas
Hoje às 11:15