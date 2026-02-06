Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) fala ao telemóvel e diz que é estranho esperar tanto tempo por um dia e depois, de repente, estar a vivê-lo. Vítor tenta comprar uma água, mas fica presa na máquina. Domingos (João Lagarto) ajuda-o e acabam por falar. Vítor diz que o neto vai fazer um transplante e Domingos percebe quem ele é. Vítor mostra um vídeo de Nico (Salvador Biernat) e Domingos emociona-se.
Amor à Prova- Domingos conhece Vítor e fica emocionado com o que ele lhe mostra
Há 1h e 42min