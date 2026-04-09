Amor à Prova- Está tudo nas mãos de Alice: «A sorte do Cris, neste momento, depende de ti»

Há 1h e 45min

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) questiona Alice (Mafalda Marafusta) sobre como ela soube do paradeiro de Nico (Salvador Biernat) e estranha a presença de Domingos (João Lagarto). Nico explica candidamente que apenas foi passear com Cris, enquanto Tomás finge choque com a revelação. Apesar da preocupação de Nico com o amigo, Alice tenta tranquilizá-lo, sendo aconselhada por Vítor (Diogo Infante) a contar toda a verdade para ajudar na libertação de Cris.