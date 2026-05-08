TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Amor à Prova: Há informações sobre a mãe biológica de Nico
Ontem às 22:30
Episódio 95.
Mais Vistos
A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe
V+ TVI
23 mar, 16:18
1
Efteling
22 out 2025, 11:27
2
A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções
Dois às 10
5 mai, 15:00
3
01:36
Beijo na boca? Afonso e Pedro Jorge enfrentam consequência inédita
Secret Story
Ontem às 22:42
4
Ator que se estreou na TVI apaixonou-se por uma mulher mais nova e agora pediu-a em casamento: «Para sempre»
V+ TVI
7 mai, 13:14
5
Filha de Rita Guerra já tem 19 anos e está cada vez mais parecida com a mãe. Veja as fotos
V+ TVI
23 mar, 16:03
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Os concorrentes não esconderam a tristeza e a frustração. E foi assim que reagiram à desistência de Leomarte
Secret Story
Ontem às 14:23
Leomarte aponta vencedor do “Desafio Final”. E ninguém estava à espera deste nome
Dois às 10
Ontem às 10:00
Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»
Novelas
Ontem às 11:09
Famosa atriz portuguesa dá que falar, após expôr o valor da pensão de alimentos que recebe do ex-marido
V+ TVI
Ontem às 14:12
Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»
Secret Story
7 mai, 18:25
Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia
Secret Story
7 mai, 16:55
TVI PLAYER
Amor à Prova: Há informações sobre a mãe biológica de Nico
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 8 de maio de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: Álvaro, Rosa Maria, Carla, Leumi e Susette apanham Maria de Fátima e Cobra
Terra Forte
Ontem às 23:20
Amor à Prova: Sara faz revelação estrondosa a David sobre Amália
Amor à Prova
7 mai, 22:25
Secret Story - Especial - 8 de maio de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Mariana - 9 de maio de 2026
Mariana
Hoje às 02:45
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 9 de maio de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 9 de maio de 2026
Mariana
Hoje às 02:45
Secret Story - Extra - 8 de maio de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: De arma em punho, Cobra quase apanha Rosa Maria e Álvaro
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Choque! Dudu é filho de Cobra e Dani é filha de Sammy
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Maria de Fátima deixa Cobra confuso: «Tenho um filho teu e um filho do Sammy»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?
Novelas
Ontem às 08:56
Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme
Novelas
7 mai, 10:54
Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida
Novelas
Ontem às 10:29
'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão
Novelas
Ontem às 08:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor
Novelas
7 mai, 09:27