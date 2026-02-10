Amor à Prova- Lágrimas de amor entre Nico e o pai: «Eu gosto muito de ti, Cris»

Há 50 min

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) tenta disfarçar o choque por ver Nico (Salvador Biernat) tão debilitado. Nico por sua vez, ilumina-se ao ver Cris. Nico diz-lhe que demorou a vir vê-lo e pergunta-lhe se o pantera está lá fora. Cris diz que sim, mas não vai poder conduzir por causa do transplante. Cris dá força a Nico para superar a próxima etapa, mas sente uma tontura e cai inconsciente. Nico fica em pânico.