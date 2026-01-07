Amor à Prova- Luz confronta Amália: «O que é que o teu ex-marido veio fazer cá a casa?»

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) entra e pergunta se estava com saudades. Amália (Ana Guiomar) diz que o chamou para lhe explicar que não vão voltar a envolver-se e para ele não ousar contar a ninguém, ou perde o emprego na construtora. Carlos não gosta da ameaça e diz que pode contar a verdade a David (Diogo Amaral). Carlos (Rodrigo Trindade) sai do prédio de Amália. Luz vê-o e fica intrigada. Tocam à campainha e Amália julga que é Carlos novamente. Surpreende-se ao ver Luz e esta topa. Luz pergunta-lhe se estava à espera de outra pessoa e repreende-a por ter falado na doença de Nico nas redes sociais. Luz diz que Ana soube da doença assim. Amália não se arrepende, pois talvez assim ela volte. Luz confronta Amália por ter visto Carlos sair dali.
