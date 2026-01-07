Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Amor à Prova- Luz confronta Amália: «O que é que o teu ex-marido veio fazer cá a casa?»

Agora
Amor à Prova- Luz confronta Amália: «O que é que o teu ex-marido veio fazer cá a casa?» - TVI

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) entra e pergunta se estava com saudades. Amália (Ana Guiomar) diz que o chamou para lhe explicar que não vão voltar a envolver-se e para ele não ousar contar a ninguém, ou perde o emprego na construtora. Carlos não gosta da ameaça e diz que pode contar a verdade a David (Diogo Amaral). Carlos (Rodrigo Trindade) sai do prédio de Amália. Luz vê-o e fica intrigada. Tocam à campainha e Amália julga que é Carlos novamente. Surpreende-se ao ver Luz e esta topa. Luz pergunta-lhe se estava à espera de outra pessoa e repreende-a por ter falado na doença de Nico nas redes sociais. Luz diz que Ana soube da doença assim. Amália não se arrepende, pois talvez assim ela volte. Luz confronta Amália por ter visto Carlos sair dali. 

Mais Vistos

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
Hoje às 18:48
1

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
2

Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

1ª Companhia
Há 1h e 40min
3

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

1ª Companhia
Hoje às 18:24
4

Torneiras de ouro, piscina interior em vidro com passagem subterrânea e muito mais: veja a mansão de Cristiano Ronaldo em Cascais

V+ TVI
Hoje às 12:21
5

A história de amor de Filipe Delgado com o marido contada em fotografias: e são as mais românticas de sempre

1ª Companhia
Hoje às 14:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

pri Está confirmado: Corpo encontrado na Nazaré é de Maycon Douglas

1ª Companhia
Hoje às 15:48

Cinha Jardim tem um novo amor e quem revelou foi um amigo próximo: «Proibiu-me de contar»

Dois às 10
Hoje às 14:53

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Novelas
Hoje às 14:59

Homem que viu corpo de Maycon Douglas a dar à costa conta tudo: «Puxei-o uns 10 metros»

V+ TVI
Hoje às 16:42

Comece 2026 com 5 euros e acabe com 1.000 euros

Dois às 10
Hoje às 14:00

Do casamento em segredo ao "império" que construíram juntos: Conheça a história de amor de Filipe Delgado e João Calado

1ª Companhia
Hoje às 15:04

TVI PLAYER

Manuel Luís Goucha questiona Maycon: «Isto não é a cartada da mãe para atingir os telespectadores?»

Goucha
8 jan 2025, 17:13

O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares

1ª Companhia
Hoje às 12:00

Amor à Prova: Cris e Bruno ficam em choque ao saber que podem ser pais

Amor à Prova
Ontem às 22:00

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 52min

De mãos dadas com Ruy de Carvalho, Goucha emociona-se: «Só te tenho a dizer...»

Goucha
2 jun 2025, 17:49

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 40min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cobra desapontado com Maria de Fátima: «Um homem apaixonado é um homem dividido»

Terra Forte
Há 1 min

Amor à Prova- A conversa intensa de Cris e Alice: «A felicidade de uns é a infelicidade dos outros»

Amor à Prova
Há 1 min

Amor à Prova: Cris e Bruno fazem o teste de paternidade e compatibilidade

Amor à Prova
Há 2 min

Terra Forte: A relação de Babi e Armando já não é segredo

Terra Forte
Há 2 min

«Amor à Prova»: Nelson salva a vida de Domingos

Amor à Prova
Há 3 min

Terra Forte: Álvaro proíbe Rufino de entrar no Ninho

Terra Forte
Há 3 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:22

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:24

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Novelas
Hoje às 14:39

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Novelas
Hoje às 14:59

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Novelas
Hoje às 14:15

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Novelas
3 jan, 14:12