Amor à Prova: Luz vai expulsar Vítor de casa?

Há 22 min

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) dá os parabéns a Simone (Susana Arrais) por querer entrar em arquitetura, mas avisa que é um curso caro e não vai ser fácil conciliar tudo. Carlos manda uma boca por ela ter facilidades na empresa, mas Luz (Alexandra Lencastre) aparece e interrompe a conversa. Luz diz estar envergonhada e pede a Carlos para conversarem. Luz está envergonhada com o que fez ontem, mas Carlos desvaloriza e afirma que toda a gente já bebeu demais. Carlos acha que o álcool nos encoraja a dizer o que pensamos sóbrios. Luz diz que foi difícil ouvir o marido dizer que eram só amigos. Carlos olha para o trolley e pergunta a Luz se vai pôr Vítor fora de casa.