Amor à Prova- Melanie deixa André desconfiado: «Está a enganar-se a ele próprio»

Há 48 min

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) acompanha Melanie (Beatriz Costa) a casa e conversam sobre o emprego a que ele se candidatou. Melanie vê Bruno (João Arrais) a sair com uma rapariga e fica com pena dele. André quer saber porque motivo Melanie disse que lhe dava pena ver Bruno a sair com uma miúda. Melanie disfarça e diz que lhe parecia ser outra pessoa, mas André não fica convencido e exige saber porque Melanie disse aquilo.