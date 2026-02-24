Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova: «Não sei se quero sair de um sítio de angústia para me enfiar noutro»

Há 35 min
Amor à Prova: «Não sei se quero sair de um sítio de angústia para me enfiar noutro» - TVI

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) ficou desconcertada com a proposta da inseminação artificial e diz que precisa de tempo para assimilar. Amália tenta sair dali e pergunta o que aconteceu para David (Diogo Amaral) mudar de ideias sobre tentarem ter o bebé sem pressões. David diz que a conversa com Luz (Alexandra Lencastre), o fez pensar naquela possibilidade. Amália não acha que seja a melhor opção.

Mais Vistos

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
8 set 2025, 14:34
1

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Novelas
Ontem às 15:30
2

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
Hoje às 16:58
3

Cara da TVI contacta apresentador em direto para informar que a sua relação chegou ao fim

V+ TVI
Hoje às 15:20
4

Filipe Delgado

Dois às 10
21 jan, 14:44
5

Luís Garcia

Dois às 10
17 fev, 14:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Hoje às 12:07

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Hoje às 10:41

Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público

V+ Fama
Hoje às 12:06

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Secret Story
Hoje às 12:42

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Secret Story
Ontem às 23:09

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:37

TVI PLAYER

Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 24min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 19:36

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 48 min

Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10

Secret Story
Há 1h e 23min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Amor à Prova - 24 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Agora

Amor à Prova- Amália deixa Luz intrigada: «Tens um casamento para resgatar»

Amor à Prova
Há 34 min

Amor à Prova: «Não sei se quero sair de um sítio de angústia para me enfiar noutro»

Amor à Prova
Há 35 min

Amor à Prova- David deixa Amália sem saída: «Vamos tentar inseminação artificial» 

Amor à Prova
Há 36 min

Amor à Prova- Ana fica rendida a André: «Estou impressionada»

Amor à Prova
Há 37 min

Amor à Prova- Luz põe André à prova e já tem a decisão final

Amor à Prova
Há 38 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Novelas
Hoje às 10:11

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:37

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Novelas
Hoje às 16:23

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Novelas
Hoje às 15:38

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Novelas
Hoje às 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Hoje às 10:41