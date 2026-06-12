Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) pergunta por João (Carlos Félix) e a rececionista verifica se ele está na clínica. Sara (Joana de Verona) fala com Nelson (Fernando Rodrigues) e pergunta-lhe onde dormiu. Sara vê David e vai ter com ele. David pergunta-lhe se viu João e pede-lhe para o avisar que precisa de falar com ele. Nelson diz à filha que passou a noite com Luz e ela fica incrédula. Domingos fica triste por Nelson querer mesmo vender a oficina e pergunta-lhe se não tem remorsos de os mandar a todos para o desemprego. Nelson diz que vai viajar com Luz e Domingos pergunta-lhe se vai deixar Sara grávida, sozinha.
Amor à Prova: Nelson passou a noite com Luz
Há 50 min