TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Ontem às 22:10
Episódio 8.
Mais Vistos
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Ontem às 11:38
1
Salvador Biernat é filho de um conhecido ator
Novelas
Ontem às 11:29
2
«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada
Novelas
Ontem às 14:34
3
Jessica Athayde mudou de penteado. Já viu o resultado final?
Novelas
5 mar 2025, 11:09
4
Conseguiu deixar de trabalhar aos 60 anos e hoje vive com uma reforma de quase 3 mil euros
V+ TVI
Ontem às 11:55
5
É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026
Dois às 10
Ontem às 15:30
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Este não é o nome verdadeiro de Filipe Delgado. Recruta mais divertido da 1ª Companhia tem outra identidade
1ª Companhia
Ontem às 22:41
Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»
Dois às 10
Há 46 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se
Novelas
Há 1h e 41min
pri
Bárbara Parada parece ter novo namorado - e é alguém próximo de Francisco Monteiro
V+ TVI
Ontem às 13:04
Eis a prova! Filipe Delgado já usada o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca
1ª Companhia
Há 42 min
Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»
Dois às 10
Ontem às 15:25
TVI PLAYER
Comandante tenta não rir, mas pedido de Filipe é tão insólito que ele não aguenta
1ª Companhia
Ontem às 21:40
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:10
1ª Companhia - Extra - 15 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
13 jan, 22:00
Este fungo resistente já infetou oito pessoas em Portugal
Jornal Nacional
Ontem às 22:00
Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante
1ª Companhia
Hoje às 00:19
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
Dois às 10
Há 4 min
Recorda-se de José Castelo Branco no “Perdidos na Tribo”? Socialite está de volta
Dois às 10
Há 13 min
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"
Dois às 10
Há 19 min
Internado, Nuno Markl denuncia mensagens a desejarem a sua morte
Dois às 10
Há 21 min
Cantor acarinhado pelos portugueses denunciado por assédio sexual
Dois às 10
Há 25 min
Acusações de agressão sexual a figura pública levam Cinha Jardim a confessar: “Tocava-me muito”
Dois às 10
Há 25 min
Mais
NOVELAS
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Ontem às 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio
Novelas
Ontem às 10:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital
Novelas
Ontem às 11:03
«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver
Novelas
Ontem às 15:58
Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores
Novelas
Ontem às 15:18
Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora
Novelas
Ontem às 10:07