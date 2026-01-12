Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Ontem às 22:00
Amor à Prova: Nico está desaparecido - TVI

Episódio 6.

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Há 2h e 22min
1

Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez

1ª Companhia
Há 2h e 32min
2

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Novelas
11 jan, 08:34
3

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

Novelas
8 jan, 10:33
4

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Há 2h e 22min
5

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Dois às 10
Ontem às 16:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Há 2h e 22min

Sabe quem é este bebé? É português e filho de uma das mulheres mais influentes do país

V+ TVI
Hoje às 06:22

Leomarte Freire acusa colegas de se aproveitarem da morte de Maycon Douglas: «Para se promoverem nas redes sociais»

Dois às 10
Há 1h e 40min

pri «Sem respeito algum»: Manuel Luís Goucha mostra-se indignado e fãs reagem em massa

V+ TVI
Há 2h e 9min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima filma Sammy e Flor a envolverem-se

Novelas
Há 1h e 56min

O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Dois às 10
Há 2h e 41min

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
Ontem às 22:00

1ª Companhia - Extra - 12 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:40

Pedro Barroso emociona-se em conversa com Maria Botelho Moniz: «Fui salvo por esta casa»

1ª Companhia
Ontem às 21:55

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

Dois às 10
Há 1h e 53min

Terra Forte: Flor conta toda a verdade a Rosinha?

Terra Forte
Ontem às 22:58

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
10 jan, 21:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”

Dois às 10
Há 33 min

Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”

Dois às 10
Há 41 min

Pai de Francisco tem apenas seis meses de vida — o tempo necessário para produzir a vacina que o pode salvar

Dois às 10
Há 53 min

Pai de Francisco tem seis meses de vida

Dois às 10
Há 53 min

Músico com mais de 50 anos de carreira vive numa situação de pobreza

Dois às 10
Há 1h e 22min

Da fama à pobreza. Figura pública ficou sem casa e chegou a dormir no aeroporto

Dois às 10
Há 1h e 33min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Novelas
Há 3h e 14min

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Ontem às 08:31

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Novelas
Ontem às 15:39

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Novelas
Ontem às 15:50

«Nem sabia que era possível»: Ana Guiomar faz revelação sobre o seu passado e surpreende

Novelas
Hoje às 00:00

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

Novelas
Ontem às 10:26