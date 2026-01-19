Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) ajuda Nico a vestir a bata do hospital. Marco diz que vai ser o enfermeiro de Nico e mete-se com ele por querer ser piloto de automóveis. Nico fica entusiasmado com a conversa, mas pergunta se vai ficar sem cabelo e Alice emociona-se e sai do quarto para não chorar à frente do filho. Recompõe-se e pega no telemóvel. Vê que tem um áudio de Cris e ouve-o. Alice sorri com ternura ao ouvir as palavras de Cris e decide responder. Ela agradece a mensagem, mas nisto ouve um barulho e corre para o quarto de Nico aos gritos. Alice entra em pânico e procura Nico com o olhar, mas quem caiu foi outra pessoa.
Amor à Prova- Nico faz a derradeira pergunta: «Vou ficar sem cabelo?»
Há 1h e 49min