Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico

12 jan, 22:00
Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico - TVI

Episódio 6.

Mais Vistos

Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV

V+ TVI
Ontem às 15:46
1

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Novelas
Ontem às 14:58
2

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Novelas
8 set 2025, 14:34
3

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

1ª Companhia
Ontem às 09:52
4

Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez

1ª Companhia
Ontem às 09:41
5

Todos conhecem, mas poucos sabem: Filipe Delgado é a voz de um dos maiores êxitos das novelas da TVI

1ª Companhia
Há 1h e 9min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

Dois às 10
Há 1h e 49min

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Secret Story
Ontem às 22:00

Vem aí em «Terra Forte»: Armando está apaixonado por Vivi?

Novelas
Há 2h e 7min

pri Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

V+ TVI
Ontem às 12:43

A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

1ª Companhia
Ontem às 19:37

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Novelas
Ontem às 16:32

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico

Amor à Prova
12 jan, 22:00

Filipe Delgado já planeou a festa de casamento e Maria Botelho Moniz vai ter o destaque mais especial

1ª Companhia
Ontem às 22:38

Entre elogios e confidências: Andrea Soares abre o coração a Manuel Melo

1ª Companhia
Hoje às 01:25

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
Ontem às 22:00

Terra Forte: Sammy quer ter filhos com Flor

Terra Forte
Ontem às 23:00

Após conflitos, Rui Freitas tem atitude inédita na desistência de Pedro Barroso

1ª Companhia
Ontem às 22:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Autores: Convidado Tomás Pimentel

Autores
Hoje às 01:55

Terra Forte: Sammy revela a Flor que gostaria de ter tido mais filhos com ela 

Terra Forte
Ontem às 23:55

1ª Companhia - Extra - 13 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55

Terra Forte: Glória admite que nunca amou Marcus

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Caio surpreende Maria de Fátima com ideia que pode arruinar Flor

Terra Forte
Ontem às 23:53

 «Terra Forte»: Flor questiona futuro com Maria de Fátima e Sammy responde

Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Novelas
Ontem às 09:00

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
12 jan, 08:31

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Novelas
Ontem às 14:58

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Novelas
Ontem às 15:42

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Novelas
Ontem às 15:17

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

Novelas
12 jan, 10:26