Em «Amor à Prova», Olga mostra a mala a Afonso (Guilherme Filipe), para provar que não lhe roubou o telemóvel. Tomás (João Jesus) liga para o pai, mas vai parar ao voice mail e desconfiam que Afonso tenha perdido o telemóvel. Nico (Salvador Biernat) aparece e percebe que Afonso tem um problema. Tomás disfarça e diz que ele está cansado. Nico pergunta à mãe o que lhe queria dizer sobre o pai. Ela diz que não vão poder ir já ao Mónaco, como Tomás tinha prometido.
Amor à Prova- Nico ouve o que não deve: «Qual é o problema do avô?»
Ontem às 23:04