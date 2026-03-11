Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) ajuda Nico (Salvador Biernat) a vestir-se, para irem embora para casa. Ele está muito entusiasmado por voltar para casa e para a escola. Os pais dizem-lhe que para a escola ainda não pode voltar. Nico fica triste, mas aceita rápido. Alice recebe uma SMS e vai ter com Luz, perguntando-lhe o que se passou. Luz está com cara de choro e diz que Vítor pediu o divórcio. Alice fica em choque.
Amor à Prova: Nico tem alta e mal consegue conter o entusiasmo
Há 1h e 0min