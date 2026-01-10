Amor à Prova: O momento em que Cris e Nico se veem pela primeira vez

Em «Amor à Prova», Tomás e Alice estão ansiosos para saber o resultado do teste de compatibilidade, mas Alice acha que devem esperar por Cris, para saberem o resultado todos juntos. Cris chega e David abre o envelope. Alice chora de emoção e agradece a Cris por tudo o que tem feito. Tomás foca-se nas questões práticas e relembra que Nico não deve conhecer Cris e muito menos saber que ele é o seu pai biológico. Cris promete cumprir com a sua palavra. Tomás e Alice vêm do gabinete de David, com Cris atrás deles, quando Nico aparece com Ana e chama pelos pais. Eles ficam em pânico por Cris e Nico se cruzarem. Cris emociona-se assim que vê Nico e este pergunta a Cris quem ele é.
Há 1h e 32min