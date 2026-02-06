Amor à Prova: O primeiro beijo de Cris e Alice é marcado por um momento tenso

Há 1h e 54min

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) já está a fazer a recolha de medula e tenta aligeirar a tensão que sente. Alice (Mafalda Marafusta) aparece e diz que não foi capaz de respeitar o pedido dele, pois precisa de lhe agradecer e quer que seja Cris a entregar o carrinho a Nico (Salvador Biernat), para se poderem despedir. Alice dá-lhe um beijo na cara, mas os seus lábios acabam por se tocar e a luz vai abaixo.