Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) entra com uma cesta com motivos mexicanos e cumprimenta Simone (Susana Arrais). Põem a conversa em dia e Ana diz que Simone merecia um busto, por aturar Vítor (Diogo Infante). Ana pergunta a Simone se tem almoço e pergunta-lhe se quer comprar um taco. Simone fica surpreendida. Vítor está atónito, por Ana ter vindo até à construtora vender tacos. Ana diz que seguiu o conselho dele, de não ficar à espera de encomendas e veio ter diretamente com o cliente. Ana pergunta ao pai quantos tacos quer.
Amor à Prova- Relação de Ana e Vítor está cada vez pior: «Estás a fazer isto tudo para me provocar?»
Há 37 min