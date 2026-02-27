Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova- São confronta Alice sobre o que sente por Cris: «Minta ao seu marido»

Há 26 min
Amor à Prova- São confronta Alice sobre o que sente por Cris: «Minta ao seu marido» - TVI

Em «Amor à Prova»,  Nelson (Fernando Rodrigues) contou a São (Sofia Grillo) sobre o estado de saúde de Nico (Salvador Biernat) e levou-a à clínica para que pudesse ver o neto. Nelson pede-lhe para ter cuidado, para não ser vista. São agradece-lhe por aquilo e diz que é muito melhor do que flores ou pastéis de nata. São dirige-se para o quarto de Nico (Salvador Biernat), mas Alice (Mafalda Marafusta) está por ali e vê-a. São diz que já sabe do estado de Nico e precisa vê-lo. Alice comove-se por São gostar tanto de Nico, mas acha melhor ela não entrar, pois Tomás ia passar-se. São explode e acusa Sara de fingir que não vê a falta de entusiasmo de Cris com o casamento e Alice de fingir que não gosta de Cris.

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
22 fev, 22:00
1

Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo

V+ TVI
Hoje às 13:59
2

Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»

Secret Story
Hoje às 16:53
3

Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Secret Story
Hoje às 19:14
4

Marie como nunca a viu: A foto mais arrojada e sensual de sempre

Secret Story
28 out 2025, 10:05
5

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
Ontem às 19:01
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Secret Story
Hoje às 15:15

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Secret Story
Hoje às 16:49

Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo

V+ TVI
Hoje às 11:34

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

Dois às 10
Hoje às 14:22

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
Ontem às 19:01

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
Ontem às 16:02

TVI PLAYER

Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...»

Secret Story
Há 50 min

Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:05

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Secret Story
Hoje às 16:49

Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz

Secret Story
Há 1h e 5min

Secret Story - Especial - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:40
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Amor à Prova: Afonso apanha uma mulher misteriosa a visitar Nico

Amor à Prova
Há 25 min

Amor à Prova- São confronta Alice sobre o que sente por Cris: «Minta ao seu marido»

Amor à Prova
Há 26 min

Amor à Prova: Vítor apanha Carlos e Simone juntos

Amor à Prova
Há 27 min

Amor à Prova: Ana chateia-se com André ao descobrir que ele conhece Bruno

Amor à Prova
Há 28 min

Amor à Prova: Amália revela a Luz que o pai tem uma amante?

Amor à Prova
Há 29 min

TVI - Em cima da hora - 27 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
Hoje às 09:40

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Novelas
Hoje às 10:28

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Novelas
Ontem às 16:46

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
Ontem às 16:02

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Novelas
Hoje às 09:00