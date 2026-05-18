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Amor à Prova: São defende batalha judicial enquanto Cris receia ferir emocionalmente Nico

Há 2h e 37min
Amor à Prova: São defende batalha judicial enquanto Cris receia ferir emocionalmente Nico - TVI

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) partilha com a mãe as opções que têm. São acha que Cris deve impugnar a adoção e lutar pelo filho. Cris teme que isso seja muito violento para Nico (Salvador Biernat), mas São (Sofia Grillo) acha que ele vai reagir bem, pois podem ter menos dinheiro, mas têm muito mais amor para lhe dar. Cris está ansioso para saber como Nico reagiu ao saber que é adotado.
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