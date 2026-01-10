Amor à Prova: Sara impede Cris de procurar o filho

Há 1h e 48min

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) percebeu que algo se passou com o neto e quer saber o que foi. Sara (Joana de Verona) tenta disfarçar e pede-lhe para se acalmar, mas São exige uma explicação. Sara volta ao pátio com São, que vem aos gritos. Ficam todos alarmados e perguntam o que se passa. São diz que foi o seu neto e Sara é obrigada a contar que ele desapareceu. Cris (José Condessa) fica tenso e quer fazer alguma coisa para ajudar. Sara fica desagradada, mas pede-lhe para ter calma, pois os pais dele já estão à procura dele.