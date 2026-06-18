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Amor à Prova: Sem dó nem piedade, Alice acaba com o mistério do aborto de Amália e bate-lhe

Há 24 min
Amor à Prova: Sem dó nem piedade, Alice acaba com o mistério do aborto de Amália e bate-lhe - TVI

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) acusa Amália (Ana Guiomar) de ter perdido o bebé por ter ido para os copos com as amigas. Amália faz-se de vítima e diz que é nojento Alice estar a usar isso agora. Alice revela que sabe que Amália foi para a cama com Tomás e acha que lhe quer roubar o lugar na vida de Nico. Alice bate em Amália e um rapaz filma. Amália oferece dinheiro ao rapaz, pelo vídeo.
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