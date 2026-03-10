Amor à Prova: Simone recebe presente, mas o momento torna-se constrangedor

Há 1h e 47min

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) arruma as coisas na mala, quando Vítor (Diogo Infante) lhe liga. Ele deseja-lhe boa sorte para a prova e relembra que vai ter uma conversa com Luz (Alexandra Lencastre). Melanie (Beatriz Costa) bate à porta e diz ter uma encomenda. Simone desliga a chamada. Vítor diz-lhe que não a queria chatear, mas tem uma tarefa para ela. Simone relembra-o de que é o dia da prova e Vítor diz que a tarefa é dar o seu melhor na prova, porque o país precisa de uma arquiteta como ela. Vítor relembra ainda que Nico vai ter alta e que vai pedir o divórcio a Luz. Simone abre o presente que recebeu e lê o cartão de Vítor. Melanie e Bruno acham que foi Carlos (Rodrigo Trindade) que enviou o presente. Carlos aparece, para dar boleia a Simone e Bruno elogia o presente que ele lhe ofereceu. Carlos fica confuso e Simone sai apressada.