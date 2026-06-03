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Amor à Prova: Soam os alarmes! Alice fica inconsciente ao ter um acidente

Há 1h e 10min
Amor à Prova: Soam os alarmes! Alice fica inconsciente ao ter um acidente - TVI

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) conduz, sonolenta. Nico (Salvador Biernat) pergunta onde é que vão, porque não conhece a zona. Alice diz que é surpresa e começa a cantar para espantar o sono, mas acaba por fechar os olhos e o carro embate contra o muro da casa dos Ferraz. André ao ver o carro acidentado corre para ajudar. Cris sai de casa e fica cem pânico ao perceber que é o carro de Alice e que ela está desacordada. André diz ao irmão para não lhe mexer. São tira Nico do carro. Domingos sente uma pontada no coração. Tomás liga insistentemente para Alice. São leva Nico para casa e Cris chama uma ambulância.
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