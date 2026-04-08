Amor à Prova- Soam os alarmes: «O Cris foi detido»

Há 1h e 47min

Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) diz que já tem o número de Alice (Mafalda Marafusta) e que vai mandar para São (Sofia Grillo), mas ela pede-lhe para ligar já para Alice. Alice diz a André que agora não pode falar. Ele percebe que Domingos (João Lagarto) está com ela e São exige saber o que se passa. Alice conta que Cris (José Condessa) foi detido e São fica muito preocupada. Nico corre para abraçar a mãe e diz que teve muito medo. Nico conta que prenderam Cris, mas ele não fez nada de mal. Tomás aparece e exige saber o que se passou.