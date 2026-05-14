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Amor à Prova: Tomás e Alice estão em clima calmo como já não acontecia há muito tempo

Há 2h e 39min
Amor à Prova: Tomás e Alice estão em clima calmo como já não acontecia há muito tempo - TVI

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) fica aliviada por Tomás (João Jesus) ter concordado em contar a verdade a Nico (Salvador Biernat) ali em casa e ter desistido de irem ao orfanato. Com o intuito de esconder a verdade, Alice diz que Cris (José Condessa) também devia saber que Nico está curado, afinal foi graças a ele, que Nico se curou. Tomás concorda e diz que vai falar com David (Diogo Amaral) para tratar disso.
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