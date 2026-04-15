Amor à Prova: Tomás é indelicado com Vítor e Simone

Ontem às 23:02

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) chega e Simone (Susana Arrais)pede falar com ele, sobre a sua relação com Vítor (Diogo Infante). Tomás diz que para ele, Simone é apenas a secretária da construtora. Simone afirma que a relação dela e Vítor vai ser muito mais do que profissional e consequentemente a relação com Tomás também, mas ele não aceita. Vítor quer explicar a Tomás o que aconteceu ontem. Tomás diz que graças a Estela, descobriu que Vítor tem um caso com Simone. Vítor ia contar-lhe, mas depois surgiu a doença de Nico (Salvador Biernat) e acabou por adiar. Tomás diz que naquelas circunstâncias não quer mediar o divórcio deles e acha que Simone não devia continuar a trabalhar ali.