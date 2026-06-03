Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) implica por "Filipa" ter saído mais cedo. Tomás (João Jesus) diz que ela está a trabalhar bem, mas Afonso diz que ele não sabe de nada. Tomás pergunta por Alice e fica alarmado ao perceber que ela saiu com Nico (Salvador Biernat) de carro. Tomás liga a Amália (Ana Guiomar) e pergunta se ela fez o que combinaram. Amália conta a Tomás que apesar de ter entornado o frasco, conseguiu colocar o sonífero no café de Alice. Tomás fica em pânico, pois Alice saiu de carro com Nico.
Amor à Prova- Tomás fica em pânico ao perceber que Alice foi drogada e que foi conduzir com Nico
Há 1h e 21min