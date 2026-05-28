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Amor à Prova- Tomás jura vingança: «Se eles querem tirar-me o Nico, não imaginam do que sou capaz»

Há 1h e 0min
Amor à Prova- Tomás jura vingança: «Se eles querem tirar-me o Nico, não imaginam do que sou capaz» - TVI

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) volta a ouvir a conversa de André (Lucas Dutra) e Ana (Leonor Oliveira) e está muito furioso por Alice (Mafalda Marafusta) lhe ter mentido. Amália (Ana Guiomar) também está muito desiludida com David (Diogo Amaral). Tomás diz que vai usar todas as armas, mas não o vão separar de Nico (Salvador Biernat). Tomás acha que alguém da família está a ajudar Alice. Amália tem um palpite.
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