Amor à Prova- Tomás suborna Cris: «Aceite o dinheiro, faça o transplante e desapareça»

Há 2h e 18min
Amor à Prova- Tomás suborna Cris: «Aceite o dinheiro, faça o transplante e desapareça» - TVI

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) insiste para que Cris (José Condessa) aceite o cheque, mas ele recusa e afirma que Tomás é egoísta e inseguro. Cris tenta explicar que não é uma ameaça e que adorou estar com Nico (Salvador Biernat). Tomás fica cheio de ódio e diz que Alice só permitiu, porque tem medo que Cris desista do transplante. Cris não acredita e rasga o cheque. Tomás promete fazer-lhe a vida negra.

