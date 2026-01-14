Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

14 jan, 22:10
Amor à Prova: Tomás suborna Cris - TVI

Episódio 8.

Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Novelas
Ontem às 15:37
1

Inês Simões vive drama com o cão

18 jan, 13:44
2

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

1ª Companhia
Ontem às 14:24
3

Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

1ª Companhia
Ontem às 14:16
4

Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»

Dois às 10
6 out 2025, 14:30
5
04:35

Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica

1ª Companhia
Há 57 min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

1ª Companhia
Ontem às 21:35

Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Secret Story
Há 1h e 24min

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Há 1h e 13min

Este famoso concorrente do «Big Brother» foi acusado de assédio sexual. E o momento foi filmado

V+ TVI
Há 52 min

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

Novelas
Ontem às 16:23

Uma imagem que vale mais que mil palavras: o momento íntimo que Vânia Sá decidiu mostrar

1ª Companhia
Há 1h e 4min

TVI PLAYER

Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica

1ª Companhia
Há 57 min

Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice

Amor à Prova
Ontem às 22:10

1ª Companhia - Extra - 20 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

A queda aparatosa de Nuno Janeiro que o levou a receber assistência médica de imediato

1ª Companhia
Há 57 min

Amor à Prova: Afonso revela a Nico que Cris é o seu pai biológico?

Amor à Prova
16 jan, 22:15

Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy na cama

Terra Forte
Ontem às 23:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terapeuta espiritual assume: “Recebo mensagens e vejo espíritos”

Dois às 10
Há 28 min

Especialista em numerologia desvenda como será o ano de Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 29 min

Descubra o ritual para atrair dinheiro que qualquer pessoa pode fazer em casa

Dois às 10
Há 41 min

Ritual para o mau-olhado: especialista explica passo-a-passo

Dois às 10
Há 41 min

Leitura das mãos de Cláudio Ramos deixa pistas sobre a sua vida amorosa. Apresentador reage: “Não diga nomes”

Dois às 10
Há 51 min

Especialista em leitura de mãos desvenda a expectativa de vida de Cláudio Ramos

Dois às 10
Há 51 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Novelas
18 jan, 09:19

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Há 1h e 13min

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

Novelas
Ontem às 14:52

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Novelas
Ontem às 15:37

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

Novelas
Ontem às 14:27

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Novelas
Há 1h e 47min