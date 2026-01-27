Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Amor à Prova: «Vou pedir uma ordem de restrição para o Cris não se aproximar do Nico»

Há 2h e 18min
Amor à Prova: «Vou pedir uma ordem de restrição para o Cris não se aproximar do Nico» - TVI

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) confronta Tomás (João Jesus) com a detenção de Cris (José Condessa) e afirma que ele não tem nada a ver com isso. Tomás estranha que Alice também saiba e pergunta-lhe se continua a falar com ele. Num acesso de raiva, Alice diz que sim e que foi a casa dele e conheceu a mãe dele. Alice explica que eles também estão a sofrer, mas Tomás só está preocupado em defender o filho e quer avançar com uma ordem de restrição.

Mais Vistos

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

1ª Companhia
Ontem às 18:53
1

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

Big Brother
12 jul 2023, 15:07
2

Ex-concorrente de reality-show é detida após fugir de hotel sem pagar

1ª Companhia
Ontem às 15:37
3

Catherine Ommanney

1ª Companhia
Ontem às 15:24
4

Quando fizeram um dueto, há mais de uma década, surgiram rumores de romance. Hoje, estão juntos e felizes

V+ TVI
24 dez 2025, 10:50
5

Acidente deixou Diogo paraplégico

Dois às 10
Ontem às 11:55
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Fiquei sem ar e derreti»: Solteiro, Francisco Monteiro “lança charme” a Marcia Soares. Mas leva aviso

1ª Companhia
Ontem às 12:30

Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»

Dois às 10
Ontem às 15:45

Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

Novelas
Ontem às 15:58

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

1ª Companhia
Ontem às 15:53

«Sei que era um sonho dela»: aos 40 anos, famosa jornalista portuguesa anuncia a chegada do primeiro filho

V+ TVI
Ontem às 13:43

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Novelas
Ontem às 13:44

TVI PLAYER

Amor à Prova - 27 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 27min

Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal

Presidenciais 26
Há 2h e 58min

Amor à Prova: Cris é detido

Amor à Prova
26 jan, 21:40

"António José Seguro é um garante da liberdade, um herdeiro de Mário Soares"

Presidenciais 26
Há 1h e 20min

"Nesta eleição, André Ventura ganha definitivamente o controlo da direita"

Presidenciais 26
Há 1h e 28min

O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1

Presidenciais 26
Há 2h e 54min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte - Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 43 min

Terra Forte: Sammy cede a pedido desesperado de Rosa Maria

Terra Forte
Há 1h e 26min

Terra Forte- Rosinha fica aterrorizada: «Nunca vou estar bem com uma notícia dessas»

Terra Forte
Há 1h e 27min

Terra Forte: Flor deixa António incrédulo ao contar que vai ser empregada da mansão

Terra Forte
Há 1h e 28min

Terra Forte: Dani e Dudu desentendem-se a sério

Terra Forte
Há 1h e 29min

Terra Forte: Vivi não consegue negar que gosta de Armando

Terra Forte
Há 1h e 30min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
26 jan, 10:59

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
25 jan, 11:26

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Novelas
26 jan, 16:06

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Novelas
26 jan, 13:53

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Novelas
26 jan, 14:25

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
26 jan, 09:29