Amor à Prova: «Vou pedir uma ordem de restrição para o Cris não se aproximar do Nico»

Há 2h e 18min

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) confronta Tomás (João Jesus) com a detenção de Cris (José Condessa) e afirma que ele não tem nada a ver com isso. Tomás estranha que Alice também saiba e pergunta-lhe se continua a falar com ele. Num acesso de raiva, Alice diz que sim e que foi a casa dele e conheceu a mãe dele. Alice explica que eles também estão a sofrer, mas Tomás só está preocupado em defender o filho e quer avançar com uma ordem de restrição.