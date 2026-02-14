Amor sem idade: Conheceram-se aos 80, vivem juntos aos 90!: «Nunca é tarde para ser a 'minha menina'»

Há 35 min

No «Momento Certo», conhecemos a história de amor de Ermelinda e António. Dizem que a vida começa aos 40, mas para Ermelinda e António, a grande reviravolta aconteceu depois dos 80. Ambos viúvos, cruzaram caminhos na Universidade Sénior, onde o encanto foi imediato. O que começou com um chá e um bolo jesuíta depressa se transformou num compromisso sério: logo no primeiro encontro, António fez questão de apresentar Ermelinda à filha, procurando a sua "bênção".

Hoje, com 92 e 95 anos, provam que o coração não envelhece. Apesar do desafio de passarem a morar juntos nesta fase da vida, a harmonia prevalece. Ermelinda, que nunca teve filhos, ganhou o carinho das enteadas, que lhe agradecem por tornar os dias do pai "mais luminosos". Entre os colegas, são o "casal perfeito", mas para António, Ermelinda será sempre a sua "minha menina".