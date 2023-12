Há 2h e 30min

No «Há Festa no Hospital», o ator Lucas Dutra visita a Casa do Artista para uma sessão terapia! A sessão tem a ajuda de amigos especiais, os cães, e promove competências no âmbito da motricidade e cognição. «Anima-nos e ajuda-nos a estarmos bem», relata uma das participantes. Veja aqui.