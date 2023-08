Ontem às 22:23

Em «Festa é Festa», Ana Carolina (Beatriz Barosa) e João Maria (Ricardo Trêpa) conversam sobre as mudanças que aconteceram ali em casa e João Maria acha inadmissível que Corcovada (Maria Do Céu Guerra) tenha transformado a sua casa num lar de idosos. Ana Carolina afirma que há coisas que nunca mudam e que o mau feitio de João Maria é uma delas, mas ainda assim já tinha saudades. Abraçam-se com carinho.