Ana Duarte emociona-se ao recordar sacrifícios dos pais para seguir o seu sonho: «Perderam casa, perdemos carro»

Hoje às 10:45

No «Dois às 10», Ana Duarte recorda os sacrifícios dos pais para concretizar o seu sonho na música. A cantora conta como os pais venderam a casa e o carro, tendo vivido tempos difíceis para a apoiar. Ana Duarte viveu com os padrinhos durante dois anos, num T2 com mais sete pessoas, e emociona-se ao recordar o apoio incondicional dos pais. A cantora revela as dificuldades que enfrentou para singrar no mundo da música, principalmente como mulher, e o apoio fundamental da sua família.

